06:22

- Il presidente Hugo Chavez ed il candidato dell'opposizione alle presidenziali di ottobre Henrique Capriles, si sono congratulati col pilota venezuelano di Formula 1 Pastor Maldonado per la pole position ottenuta al Gran Premio di Spagna. Chavez, dal suo account Twitter, ha augurato a Maldonado "buona fortuna per la corsa di domenica". Anche Capriles ha voluto esprimere la sua ammirazione per il pilota, definendolo un "orgoglio per il Venezuela".