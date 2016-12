foto LaPresse

- Un complotto cinese per uccidere il Dalai Lama avvelenandolo. A rivelarlo è lo stesso leader spirituale tibetano in un'intervista al Sunday Telegraph. Secondo il Dalai Lama, 007 cinesi avrebbero addestrato donne tibetane per fingersi devote del Premio Nobel per la pace e avvelenarlo. Le finte seguaci avrebbero dovuto avvicinarlo per farsi benedire e toccarlo con sciarpe e capelli avvelenati.