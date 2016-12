foto Ansa 16:06 - Quello dell'immigrazione è "un tema urgente da affrontare in ambito Ue". Lo ha detto il ministro degli Esteri, Giulio Terzi, dopo l'incontro con il collega libico Ashour bin Khayal. "Ne parlerò lunedì a Bruxelles": serve un piano", ha aggiunto Terzi. Tripoli ha lanciato un allarme relativo all'immigrazione clandestina, che da qui a medio termine potrebbe riversarsi sulle coste italiane. "Temiamo un peggioramento", ha detto il ministro Khayal. - Quello dell'immigrazione è "un tema urgente da affrontare in ambito Ue". Lo ha detto il ministro degli Esteri, Giulio Terzi, dopo l'incontro con il collega libico Ashour bin Khayal. "Ne parlerò lunedì a Bruxelles": serve un piano", ha aggiunto Terzi. Tripoli ha lanciato un allarme relativo all'immigrazione clandestina, che da qui a medio termine potrebbe riversarsi sulle coste italiane. "Temiamo un peggioramento", ha detto il ministro Khayal.

Insomma, torna il rischio dell'allarme sul fronte immigrazione clandestina. E ancora il ministro degli Esteri libico avverte: "Vogliamo dare un segnale, un avvertimento, all'Italia e all'Ue per affrontare il fenomeno".



Al termine del suo incontro con Terzi, Jhayal ha sottolineato che "per ora la situazione non è così grave ma abbiamo indicatori sul fatto che le cose potrebbero cambiare in peggio".



"Immigrati africani sono giunti fino al confine tra Egitto e Libia: per ora non sono grandi numeri ma potrebbero aumentare", ha aggiunto, precisando di aver espresso "a Terzi la volontà di una collaborazione perché questo fenomeno tocca il mondo e l'Unione europea".



Terzi, appello alla Ue

E proprio alla luce del nuovo allarme lanciato da Tripoli, la questione immigrazione deve essere "affrontato in ambito Ue, con un piano", dice Terzi, affinché siano messi in campo e "finanziati gli strumenti dell'Unione Europea". L'appuntamento è dunque per lunedì, quando il ministro affronterà il probelma in occasione del Consiglio affari generali esteri.



"Stiamo collaborando con la Libia affinché le modalità tecniche" dei sistemi di monitoraggio delle frontiere "siano rese efficaci nei tempi e nei programmi" previsti, ha aggiunto ancora, ricordando la collaborazione tra l'Italia e la Libia sull'argomento, anche alla luce della recente visita a Tripoli del ministro degli Interni Anna Maria Cancellieri.



Terzi ha infine sottolineato positivamente il fatto che il ministro libico abbia "sollevato questo tema", a dimostrazione dell'azione di partenariato efficace e di cooperazione tra i due paesi su tutta una serie di settori, tra cui appunto la sicurezza e l'immigrazione.



Monti scrive a Ban: "Sostenere la transizione"

L'Italia sostiene il processo di transizione della nuova Libia, chiedendo anche un maggiore impegno della comunità internazionale. Questo il messaggio di Mario Monti in una lettera inviata nelle scorse settimane al segretario generale dell'Onu, Ban Ki-Moon. Si tratta di una missiva con cui il premier italiano spera di attirare l'attenzione della comunità internazionale nel sostegno alla difficile fase di transizione del Paese nella sua costruzione istituzionale e democratica.