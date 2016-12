foto Ap/Lapresse

- Un aereo Lufthansa, partito da Praga e diretto a Francoforte con 120 passeggeri a bordo, è stato costretto a tornare nella capitale ceca dopo che a bordo è stato rilevato fumo. I piloti dell'Airbus A321 hanno chiesto di compiere un atterraggio d'emergenza poco dopo il decollo; i vigili del fuoco sono intervenuti per aiutare l'aereo ad atterrare in sicurezza e nessuno dei passeggeri è rimasto ferito. Non è chiaro da cosa sia stato causato il problema.