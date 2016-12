foto Ap/Lapresse

09:35

- Più di trenta persone sono morte e almeno 19 risultano disperse per le forti piogge che hanno colpito il nordovest della Cina, la contea Minxian nella provincia di Gansu. Lo riferisce l'agenzia di stampa ufficiale cinese. L'erogazione di energia e le linee per le telecomunicazioni sono state interrotte. Gli sfollati sono 30mila. Le precipitazioni sono cominciate giovedì:i soccorsi sono all'opera per consegnare beni di prima necessità.