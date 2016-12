foto Ap/Lapresse

00:21

- Momenti di tensione in California al momento della partenza dell'Air Force One con a bordo il presidente Barack Obama. Due caccia sono stati chiamati a levarsi in volo per intercettare un piccolo aereo che era entrato nella "no-fly-area" attorno all'aereo presidenziale, apparentemente per errore. I due aerei da guerra, levatisi in volo con la massima urgenza hanno intercettato il piccolo aereo e lo hanno indotto ad atterrare.