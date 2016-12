Florida, turista tedesca aggredita da uno squalo a una trentina di metri dalla riva: grave

foto IberPress

23:47

- Panico in acqua a Vero Beach, in Florida. Una turista tedesca di 47 anni è stata attaccata da uno squalo, ad una trentina di metri dalla riva. La donna si è salvata, ma è in gravi condizioni. I soccorsi sono stati particolarmente tempestivi e la donna è stata trasportata velocemente con un elicottero dei vigili del fuoco, con a bordo assistenza medica, in un vicino ospedale.