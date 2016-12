foto Da video Correlati Usa 2012, Romney: ok adozioni gay 22:38 - Le iniziative che gli Stati Uniti possono prendere per rafforzare la crescita sono molte. Lo ha affermato il presidente americano Barack Obama, invitando il Congresso ad agire, anche ampliando i programmi in atto per il rifinanziamento dei mutui. - Le iniziative che gli Stati Uniti possono prendere per rafforzare la crescita sono molte. Lo ha affermato il presidente americano Barack Obama, invitando il Congresso ad agire, anche ampliando i programmi in atto per il rifinanziamento dei mutui.

Il giorno dopo l'attacco all'Europa, il presidente americano Barack Obama striglia anche il Congresso, colpevole di non approvare le misure necessarie a rafforzare la crescita. Per il presidente Usa le norme per spingere l'economia americana ci sono e sono molte. E fra queste ci sono gli interventi per il rilancio del mercato immobiliare, una delle zavorre dell'economia statunitense.



Da qui l'invito ai parlamentari a estendere i programmi varati per il rifinanziamento dei mutui, ancora accessibili a un numero troppo ridotto di mutuatari e che potrebbero dare una "forte spinta" all'economia.



Obama, dopo le critiche alle politiche europee troppo concentrate sull'austerity, attacca quindi duramente i parlamentari americani. L'obiettivo di fondo del presidente è, in ambedue i casi, la crescita. Il Congresso deve mettere da parte "la politica e la propaganda e fare il suo dovere".