Se fatwa e sermoni si fanno su Twitter

- Mohammad al-‘Arifi ha un milione e 500 mila follower su Twitter e di professione fa l’imam in Arabia Saudita. Insieme a ‘Aidh al-Qarni e Salman al-Odah (oltre un milione di seguaci nel mondo dei cinguetti virtuali) forma il trio delle superstar che in rete diffonde la parola di Allah e del profeta Mohammed. E spesso anche l’invito al jihad globale, l’odio verso le donne e l’Occidente.

Gli imam sauditi si stanno rivolgendo sempre più spesso ai social media per diffondere il loro verbo. Non più solo khuttub, i sermoni del venerdì in moschea, ma cinguettii e post virtuali. A dare conto del boom di questo nuovo trend è l’ultima ricerca pubblicata da Jonathan Schanzer e Steven Miller per la Foundation for Defense of Democracies con l’aiuto di ConStrat, un’azienda tecnologica di Washington.

La Fondazione ha analizzato più di 40mila social network, sia inglesi che arabi, monitorando i milioni di contenuti postati dai religiosi sauditi attraverso i loro account. Si va dai commenti classificati come moderati, a quelli neutrali per passare alla sezione radical e militant: è qui che si possono trovare frasi che, per esempio, descrivono gli ebrei come “figli di scimmie e maiali“.

I cinguettii dei religiosi contengono anche i dettami per condurre una vita da buon mususlmano. Si va dall’invito a concordare i matrimoni delle proprie figlie ancora bambine, al rifiuto della concessione delle patenti di guida alle donne, fino al grido di allarme per la scomparsa nel giro di 10 anni di tutte le donne vergini dal paese. Non manca poi il richiamo al jihad, all’odio contro l’Occidente. E non è una novità a questa latitudine visto che l'Arabia Saudita è il paese che ha dato i natali a 15 dei 19 attentatori dell’11 settembre.