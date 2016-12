foto Reuters

- I marò Massimiliano Latorre e Salvatore Girone lasceranno oggi ancora una volta il carcere di Trivandrum, capoluogo dello Stato indiano del Kerala, per tornare davanti al giudice istruttore di Kollam, in una udienza in cui i loro legali ufficializzeranno una domanda di libertà dietro cauzione. Lo rivela una fonte locale, sottolineando che che l'inizativa "è stata resa possibile da una recente ordinanza della Corte suprema di New Delhi".