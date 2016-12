foto Ap/Lapresse

01:23

- All'indomani dello storico "outing" di Barack Obama a favore delle nozze gay, il Washington Posto rivela che il suo sfidante repubblicano in pectore, Mitt Romney, fece uno scherzo di cattivo gusto, insieme ad altri, ad un compagno di scuola omosessuale. Romney si è scusato: "Non avevo idea che quella persona fosse gay, ho partecipato a moltissimi scherzi quando ero al liceo, forse in alcuni casi sono andato oltre e per questo mi scuso".