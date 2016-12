Obama,uscita su gay fa record di raccolta fondi

foto LaPresse Correlati Obama favorevole a nozze gay

01:59

- E' ancora presto per capire sepagherà politicamente il 6 novembre. Di certo, tuttavia, ha portato beneficio alle già ricche casse della sua campagna elettorale. In appena 90 minuti dopo l'annuncio alla tv ha ricevuto donazioni per 1 milione di dollari. Un record assoluto in termini di tempo. Lo riferisce il Daily Beast.