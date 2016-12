foto Ap/Lapresse

13:58

- Kofi Annan, inviato di Onu e Lega araba per la Siria, ha condannato i sanguinosi attentati di oggi a Damasco definendoli "inaccettabili". "Questi atti odiosi sono inaccettabili e la violenza in Siria deve finire", ha detto Annan facendo riferimento al doppio attentato in un quartiere della capitale siriana con almeno 40 morti e 170 feriti. "Ogni azione che aumenta il livello di violenza è controproducente", ha aggiunto.