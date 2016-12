- Chirurgia estetica contro il bullismo. Non è uno spot pubblicitario ma la descrizione di un trend sempre più diffuso. Negli Stati Uniti è in aumento il numero di bambini che si sottopone a interventi di chirurgia per scampare alle aggressioni dei bulli. I chirurgi della American Society For Aesthetic Plastic Surgery parlano di un aumento di questo fenomeno del 30% negli ultimi 10 anni.

Lo scorso anno aveva suscitato scalpore il caso della piccola Samantha Shaw, 7 anni, ricorsa a un intervento per correggere un difetto alle orecchie e porre fine alle angherie dei compagni di classe. E non si tratta di un episodio isolato. Anche nel Vecchio Continente sono in crescita i casi di ricorso al bisturi tra i bambini delle scuole come rimedio contro le offese ricevute dai propri coetanei a causa di problemi fisici. Il quotidiano 20 minutes scrive che in Francia sempre più bambini obesi ricorrono alla liposuzione. In Italia, stando a quanto rivelano i ricercatori de LaClinique, interventi del genere riguardano la correzione delle orecchie a sventola.

"Per quanto riguarda in particolare le orecchie a sventola, si riscontra effettivamente un orientamento a una chirurgia precoce perchè l'orecchio, a differenza degli altri organi del corpo, verso gli 8 anni di età ha gia' raggiunto il 90-95% delle dimensioni definitive", conferma Cesare Azzolini, chirurgo plastico dell'organizzazione italiana di chirurgia estetica. "In questi casi è possibile realizzare una correzione precoce soprattutto per evitare al piccolo paziente dei problemi psicologici che possano derivare dal confronto con gli altri bambini che non hanno questo problema e lo prendono in giro".