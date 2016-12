foto Reuters

09:31

- Non c'erano italiani a bordo del Sukhoi Superjet 100, l'aereo scomparso durante un volo dimostrativo in Indonesia il cui relitto è stato rinvenuto in una regione impervia e montuosa situata a sud della capitale Giacarta. Lo rende noto la Farnesina. Erano stati i media russi a parlare di due donne, tra i passeggeri, con "nominativi italiani".