Mistero nel Kent, una strada e nove bambini con la stessa malformazione genetica

foto Afp 09:15 - Courtney ha undici anni e sulla pancia ha un mosaico di cicatrici, Leon è appena nato ed è già stato operato. Stessa sorte per Mikka: sono alcuni dei bambini di Waterdales, una strada di Northfleet, cittadina del Kent, uniti da un drammatico quanto misterioso destino. Sono tutti nati con una malformazione genetica, la gastroschisi, una malformazione che si sviluppa nel ventre materno e porta gli intestini a crescere fuori dall'addome. - Courtney ha undici anni e sulla pancia ha un mosaico di cicatrici, Leon è appena nato ed è già stato operato. Stessa sorte per Mikka: sono alcuni dei bambini di Waterdales, una strada di Northfleet, cittadina del Kent, uniti da un drammatico quanto misterioso destino. Sono tutti nati con una malformazione genetica, la gastroschisi, una malformazione che si sviluppa nel ventre materno e porta gli intestini a crescere fuori dall'addome.

Tra le famiglie che abitano a Waterdales, sono nove i bambini nati con questa malformazione: una coincidenza che i medici non riescono a spiegare. Normalmente infatti questo tipo di malformazione si presenta in un bambino su 7mila. " Mio figlio ha tre anni - racconta la madre Julie - con questa malformazione, sua sorella è nata undici anni fa con la stessa malattia. E' inspiegabile perché la gastroschisi non è ereditaria".



Il difetto genetico può essere corretto dopo la nascita, ma richiede numerose operazioni e costringeranno i piccoli a una vita scandita dall'assunzione di farmaci.



Nessuno sa con certezza cosa succeda a Waterdales, ma uno studio del 2010, della University of Washington School of Medicine, ha rivelato che uno dei fattori della gastroschisi, è l'atrazina, un diserbante utilizzato in agricoltura: le donne che vivono nel raggio di 25 chilometri da aree irrorate con l'atrazina avrebbero una maggiore probabilità di avere bambini con gastroschisi. Non a caso, i bambini più portati a questa malattia sarebbero quelli nati in primavera, quando il diserbante viene spruzzato.



Dal 2004 la vendita di atrazina è proibita nell'Unione Europea, nonostante ciò un rapporto dell'Agenzia ambientale inglese ha rivelato che alte concentrazioni di questo diserbante sono state trovate a meno di mezzo miglio da Waterdales. Ma la presenza di questo alto tasso di atrazina resta del tutto inspiegabile.