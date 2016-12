foto Ap/Lapresse Correlati Bombe a Damasco, sangue e paura

L'esplosione, la morte e il terrore in strada 14:34 - Due potenti esplosioni hanno scosso Damasco, in Siria, questa mattina. I morti sarebbero almeno 55, 11 dei quali bambini, e i feriti 372. Due colonne di fumo si sono alzate alla periferia sud, nei pressi della tangenziale, sopra la capitale. A provocare la strage due attacchi kamikaze, che hanno anche distrutto almeno 40 auto e danneggiato gravemente molti edifici.

Anche 11 bambini tra le vittime

Molti i piccoli rimasti uccisi delle due autobombe esplose a sud della città. A riferirlo sono fonti giornalistiche sul posto che citano un testimone anonimo. I giornalisti, giunti sul luogo dell'attentato circa un'ora dopo la duplice esplosione, sono stati avvicinati da un uomo, in abiti civili, che ha indicato la vicina scuola affermando che "tra le vittime ci sono anche 11 bambini".



I ribelli: "Noi non c'entriamo"

L'esercito libero siriano (Esl), piattaforma che riunisce i soldati disertori anti-regime, ha smentito ogni legame con il duplice attentato e ha ribadito la volontà di rispettare il cessate il fuoco, formalmente in vigore in Siria dal 12 aprile su richiesta delle Nazioni Unite.



Sul luogo delle due esplosioni si vedono carcasse di auto bruciate e uomini che raccolgono resti umani da terra e dall'interno delle vetture. Le esplosioni sono dovute a due auto-bomba e si sono verificate a un incrocio di strade chiamato Qazaz, nella circonvallazione meridionale della città.



Un residente, che ha raccontato di esser arrivato a circa un centinaio di metri dal luogo di una delle esplosioni prima di esser respinto dalle forze di sicurezza, ha detto di aver visto vetri rotti e donne in lacrime. Le scuole nelle vicinanze hanno rimandato a casa i bambini per la giornata.



Un altro residente ha raccontato che la polizia ha isolato il distretto di Kfar Souseh, che ospita un centro dell'intelligence militare, e che sono risuonati colpi d'arma da fuoco nell'aria.



Intanto, si è appreso che il comandante della missione di osservatori Onu in Siria, il generale norvegese Robert Mood, è accorso in visita sul luogo, come riferisce Hanna Khashan, corrispondente dalla Siria della tv panaraba al Arabiya.



Annan: attacchi inaccettabili

L'inviato Onu e Lega araba per la Siria, Kofi Annan, ha condannato i sanguinosi attentati definendoli "inaccettabili". "Questi atti odiosi sono inaccettabili e la violenza in Siria deve finire", ha detto. "Ogni azione che aumenta il livello di violenza è controproducente per gli interresi delle parti in causa", ha aggiunto.