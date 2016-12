foto Ap/Lapresse

02:00

- La commissaria Ue agli Affari Interni, Cecilia Malmstrom, ha salutato con un "yes we can" la presa di posizione del presidente Usa Barack Obama in favore del matrimonio omosessuale. "Yes we can", ha scritto la commissaria su Twitter. "Il sì di Barack Obama al matrimonio tra persone dello stesso sesso è una presa di posizione importante", ha aggiunto la Malmstrom.