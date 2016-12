foto Ap/Lapresse

- Manuel Antonio Noriega, l'ex dittatore di Panama, 78 anni, è stato trasferito dal centro penitenziario El Renacer all'ospedale Santo Tomas, dove viene sottoposto ad una serie di esami. Da due giorni presenta difficoltà respiratoria, dopo essere stato trattato con antibiotici, e si sospetta una polmonite. In 5 mesi di detenzione Noriega è stato trasferito in ospedale tre volte: la prima per un'ischemia, e le altre due per problemi respiratori.