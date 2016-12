foto Ap/Lapresse

00:09

- Mitt Romney, lo sfidante repubblicano di Obama "in pectore", ribadisce che per lui "il matrimonio è una relazione tra uomo e donna". Questa la reazione immediata alle parole del presidente americano che, in un'intervista televisiva, si è espresso a favore delle nozze tra persone dello stesso sesso aggiungendo che andrebbero legalizzate.