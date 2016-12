Nozze gay, Obama: "Dovrebbero essere legali"

foto Getty Correlati Di' la tua 06:14 - Anche Barack Obama sostiene la legalizzazione dei matrimoni tra partner dello stesso sesso. Lo ha dichiarato il presidente Usa in un'intervista alla Abc. Solo qualche giorno va il vicepresidente Joe Biden aveva espresso la stessa opinione. "In passato avevo esitato sulle nozze gay perché pensavo che le unioni civili fossero sufficienti", ha detto Obama. Ora, però, ha aggiunto "Penso che le coppie dello stesso sesso dovrebbero potersi sposare". - Anche Barack Obama sostiene la legalizzazione dei matrimoni tra partner dello stesso sesso. Lo ha dichiarato il presidente Usa in un'intervista alla Abc. Solo qualche giorno va il vicepresidente Joe Biden aveva espresso la stessa opinione. "In passato avevo esitato sulle nozze gay perché pensavo che le unioni civili fossero sufficienti", ha detto Obama. Ora, però, ha aggiunto "Penso che le coppie dello stesso sesso dovrebbero potersi sposare".

Obama ha ricordato di essere sempre stato chiarissimo sul fatto che "i gay e le lesbiche americani dovrebbero essere trattati correttamente ed equamente". Il presidente americano in corsa per la rielezione, poi, forse accortosi di essersi spinto oltre su un tema delicato in piena campagna elettorale, ha anche chiarito che questo sulle nozze gay è il suo punto di vista personale.



Obama, primo presidente della storia americana ad essersi espresso a favore dei matrimoni gay, ha motivato la sua posizione citando le figlie, Sasha e Malia, che, ha detto, "hanno amici i cui genitori sono dello stesso sesso. Alcune volte io e Michelle ci sediamo a tavola e parliamo con Malia e Sasha dei loro amici e dei loro genitori e a loro non viene neanche in mente che dovrebbero essere trattati diversamente. Questo è qualcosa che cambia la prospettiva". Il presidente ha anche specificato che la moglie Michelle ha avuto un ruolo nella decisione di pubblicizzare il suo punto di vista: "Ne abbiamo parlato per anni e lei condivide (la mia posizione)", che per Obama si concilia con l'essere "entrambi cristiani".



Il 50% degli americani a favore delle nozze gay

La legalizzazione delle nozze gay, sostenuta da Barack Obama, gode del sostegno del 50% degli americani mentre il 48% è contrario. Tra i democratici quasi i due terzi sostiene i matrimoni tra persone dello stesso sesso, insieme alla metà degli indipendenti mentre solo un quarto dei repubblicani è a favore. Lo rivela l'ultimo sondaggio Gallup sulla questione molto delicata dal punto di vista politico.



L'inquilino della Casa Bianca ha anche ricordato che la materia è di competenza dei singoli Stati. Finora sono 6 (altri sette riconoscono le unioni civili) su 50 gli Stati dell'Unione che hanno legalizzato le nozze tra persone dello stesso sesso, mentre 28 le hanno esplicitamente messe al bando.



Questo è il secondo grande passo del presidente degli Stati Uniti a favore degli omosessuali. Il primo è stato il 20 settembre 2011 l'abolizione della politica del "don't ask, don't tell", approvata nel 1993 da Bill Clinton, che vietava ai militari omosessuali di rivelare le loro preferenze sessuali e ai loro superiori di fare domande.



Romney: "Per me matrimonio resta tra uomo e donna"

Mitt Romney, lo sfidante repubblicano di Obama in pectore, ribadisce invece che per lui "il matrimonio è una relazione tra uomo e donna".