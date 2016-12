Grecia nel caos, socialisti e sinistra radicale rinunciano alla formazione del governo

foto Ap/Lapresse 21:08 - Il partito socialista greco, "Pasok", si è rifiutato di entrare a far parte di una coalizione di governo con "Syriza", il cui segretario Alexis Tsipras è stato incaricato di formare un esecutivo dopo le elezioni. "Al momento attuale non ci sono possibilità di formare un nuovo governo", ha dichiarato il leader di Pasok, Evangeos Venizelos. - Il partito socialista greco, "Pasok", si è rifiutato di entrare a far parte di una coalizione di governo con "Syriza", il cui segretario Alexis Tsipras è stato incaricato di formare un esecutivo dopo le elezioni. "Al momento attuale non ci sono possibilità di formare un nuovo governo", ha dichiarato il leader di Pasok, Evangeos Venizelos.

Getta la spugna anche Tsipras, sinistra radicale

Anche il leader della sinistra radicale greca (Syriza), Alexis Tsipras, ha rinunciato all'incarico di formare un governo, dopo il precedente fallimento del capo di Nea Dimokratia (Conservatori), Antonis Samaras. Secondo la legge ora il presidente Karolos Papoulias dovrà affidare l'incarico al leader del terzo partito usci uscito dalle elezioni di domenica, Evangelos Venizelo, alla guida dei socialisti del Pasok.



Efsf conferma versamento tranche aiuti Ue

Il fondo di salvataggio europeo "Efsf" conferma che domani verserà una tranche di 4,2 miliardi di euro del prestito accordato alla Grecia. La somma restante, pari a un miliardo di euro, sarà versata in funzione del fabbisogno del Paese. La notizia, comunicata via Internet dall'Efsf, smentisce le voci di uno slittamento degli aiuti a causa del caos politico in cui il Paese si trova, diffuse dalla stampa.