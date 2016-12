Scompare aereo in Indonesia, a bordo 2 italiani

foto Ap/Lapresse Correlati La disperazione dei parenti 01:13 - Un aereo russo in volo dimostrativo con 46 persone a bordo è sparito dai cieli dell'Indonesia, a Sud della capitale Giacarta. Lo hanno reso noto le autorità indonesiane. A bordo, secondo quanto riferisce l'agenzia Ria Novosti citando il comitato di crisi formato all'aeroporto della città, c'erano anche due italiane. - Un aereo russo in volo dimostrativo con 46 persone a bordo è sparito dai cieli dell'Indonesia, a Sud della capitale Giacarta. Lo hanno reso noto le autorità indonesiane. A bordo, secondo quanto riferisce l'agenzia Ria Novosti citando il comitato di crisi formato all'aeroporto della città, c'erano anche due italiane.

Secondo le autorità locali, a bordo c'erano 50 persone, tra cui 38 indonesiani, otto russi, un francese, un americano oltre ai nostri connazionali. Il destino del superjet resta sconosciuto. Le autorità locali ipotizzano un dirottamento o un incidente causato dalla cattiva visibilità per il maltempo o da un guasto tecnico.



L'aereo è sparito dai radar all'incirca nell'area di Bogor. "Lo stiamo ancora cercando e non siamo certi che si sia schiantato", ha detto Gagah Prakoso, portavoce dell'agenzia nazionale specializzata nelle operazioni di salvataggio.



Verifica della Farnesina

La Farnesina sta facendo "verifiche sulla lista dei passeggeri" del Sukhoi Superjet 100 italo-russo scomparso mentre era impegnato in un volo di dimostrazione verso l'Indonesia.



A bordo due donne dai nominativi italiani

Sul Sukhoi c'erano due donne dai nominativi italiani, ma le autorità diplomatiche non hanno ancora accertato se sono di nazionalità italiana. Fonti moscovite di Alenia, partner di Sukhoi nella joint venture per la realizzazione del velivolo, hanno escluso la presenza di proprio personale. Altre fonti riferiscono che le due donne in questione - Maria Marcela e Susana Vamela - potrebbero essere spagnole, i cui nomi sarebbero stati erroneamente trascritti nella lista passeggeri, traendo in inganno l'unità di crisi formata all'aeroporto di Giacarta che aveva dato la notizia dei due italiani.



Tutta la vicenda appare avvolta nel giallo: nessuna comunicazione di emergenza o allarme da parte dei piloti, nessuna traccia dell'aereo, un testimone che dice di averlo visto dirigersi contro una montagna ma senza udire il rumore dello schianto, un paio di telefonini di passeggeri che a volte squillano a vuoto, l'identità di quanti erano imbarcati. C'è stato anche uno scherzo di pessimo gusto, con qualcuno che ha assunto le generalità di una passeggera russa e ha twittato che tutti stavano bene, prospettando l'ipotesi di un problema di contatti radio. Anche le autorità indonesiane hanno alimentato i dubbi e, pur temendo che l'aereo si sia schiantato, non hanno escluso il dirottamento. Le ricerche sono state interrotte per l'oscurità e il forte vento e riprenderanno alle prime luci dell'alba anche con l'ausilio di elicotteri.