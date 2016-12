foto Ap/Lapresse 09:54 - La Corte suprema indiana ha rinviato al 26 luglio il ricorso dell'Italia sulla legittimità costituzionale dell'arresto dei due marò, Massimiliano Latorre e Salvatore Girone, accusati della morte di due pescatori indiani. E' stato anche ordinato allo Stato del Kerala di prendere una decisione entro una settimana a proposito del trasferimento dei due in un "luogo che non sia il carcere". - La Corte suprema indiana ha rinviato al 26 luglio il ricorso dell'Italia sulla legittimità costituzionale dell'arresto dei due marò, Massimiliano Latorre e Salvatore Girone, accusati della morte di due pescatori indiani. E' stato anche ordinato allo Stato del Kerala di prendere una decisione entro una settimana a proposito del trasferimento dei due in un "luogo che non sia il carcere".

La decisione sullo spostamento di Latorre e Girone deve essere presa "nello spirito" di quanto già disposto dal giudice di Kollam, nel Kerala, che sta istruendo la causa contro i due marò italiani, detenuti a Trivandrum con l'accusa di aver ucciso due pescatori il 15 febbraio, mentre si trovavano in servizio di anti pirateria sulla petroliera Enrica Lexie.



Il 5 marzo il magistrato di Kollam aveva deciso l'incarcerazione dei due marò, lasciando però liberi polizia e direzione delle carceri del Kerala di studiare una collocazione "diversa" da quella offerta dal penitenziario centrale di Trivandrum. Nonostante le insistenze degli italiani, da allora non si è arrivati però ad alcuna soluzione alternativa.



Il team legale italiano, guidato dall'avvocato Harish Salve, ha quindi deciso di sollevare il caso con una petizione davanti alla Corte Suprema di New Delhi nell'udienza dedicata a discutere il ricorso della legittimità costituzionale.



A sua difesa, il rappresentante del Kerala, Gopal Subramaniam, ha detto che il trasferimento in una "guest-house", come richiesto dall'Italia in considerazione dello status dei due marò, non è stata finora possibile perché "richiede tempo trovare un'adeguata sistemazione con le necessarie misure di sicurezza".



E' stato anche sottolineato che il governo di New Delhi non ha obiezioni all'eventuale trasferimento. Nell'ordine della Corte Suprema viene infine precisato che la sistemazione al di fuori del carcere dei due marò "non limita il diritto di chiedere la libertà provvisoria dietro cauzione".