foto Ap/Lapresse Correlati Timoshenko maltrattata in carcere 08:32 - La leader dell'opposizione ucraina, Iulia Timoshenko, è stata trasferita questa mattina dal carcere femminile "Kachaniv" di Kharkiv all'ospedale delle Ferrovie della stessa città. Lo fa sapere l'agenzia russa Itar-Tass. Secondo gli avvocati della Timoshenko, l'ex premier curerà l'ernia al disco di cui soffre da mesi nell'ospedale ucraino, ma sarà anche seguita, come previsto, da un neuropatologo tedesco della clinica "Charité" di Berlino, Lutz Harms. - La leader dell'opposizione ucraina, Iulia Timoshenko, è stata trasferita questa mattina dal carcere femminile "Kachaniv" di Kharkiv all'ospedale delle Ferrovie della stessa città. Lo fa sapere l'agenzia russa Itar-Tass. Secondo gli avvocati della Timoshenko, l'ex premier curerà l'ernia al disco di cui soffre da mesi nell'ospedale ucraino, ma sarà anche seguita, come previsto, da un neuropatologo tedesco della clinica "Charité" di Berlino, Lutz Harms.

Secondo l'agenzia Unian, l'eroina della Rivoluzione arancione sarebbe arrivata in ospedale scortata dagli uomini delle forze speciali di polizia, mentre un gruppo di suoi sostenitori gridava "Libertà per Iulia!".



Nelle prossime ore la Timoshenko dovrebbe anche interrompere lo sciopero della fame che aveva iniziato 19 giorni fa dopo aver denunciato di essere stata aggredita in carcere.