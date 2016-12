foto Ap/Lapresse

17:05

- Il Consiglio dei ministri ha autorizzato una missione di pace di militari italiani in Siria nel ruolo di "osservatori" e, come tali, disarmati. La missione, nell'ambito delle risoluzioni del Consiglio di Sicurezza dell'Onu, interesserà fino a un massimo di diciassette militari. I primi cinque saranno in Siria già dalla prossima settimana. Il piano dell'inviato Onu, Kofi Annan, prevede il dispiegamento di 300 osservatori internazionali.