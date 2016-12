foto LaPresse

- Per un'Europa "che ha raggiunto un grado di perfezione istituzionale e integrazione molto forte e rappresenta un esempio nel mondo", ma al tempo stesso è "anziana demograficamente, stanca" e "non piena di impulsi ed entusiasmo economicamente, la Turchia puo' essere un esempio importante" e per questo deve essere integrata nell'Unione europea. Lo ha detto il premier Mario Monti assieme al primo ministro turco Recep Tayyip Erdogan.