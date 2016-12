foto Ap/Lapresse

14:34

- La cancelliera tedesca Angela Merkel ha detto al neo eletto presidente francese Francois Hollande che bisogna prendere "le decisioni necessarie" per l'Europa. "Spetta a noi prendere le decisioni necessarie per l'Unione Europea e la zona Euro per preparare le nostre società al futuro ed assicurare o rafforzare la loro prosperità", ha scritto la Merkel in un messaggio di congratulazioni inviato al nuovo presidente francese.