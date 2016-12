La foto di Maddie su una pubblicità di viaggi

foto Dal Web

- Il suo ultimo sorriso usato per una pubblicità di un’agenzia viaggi portoghese. A far discutere è il soggetto dello scatto: Madeleine McCan, la bambina di 3 anni scomparsa dall’appartamento a Praia da Luz cinque anni fa. Il suo viso sorridente è ricomparso nella home page del sito VoucherDigg con una scritta in bella vista: "Sconto di 20 sterline sulla prenotazione delle vostre vacanze".