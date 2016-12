La capitale del porno? A casa di Topolino

- I bambini della Florida che visitano Disney World amano Biancaneve e i sette nani, Pippo e Cenerentola. Si potrebbe dire lo stesso dei genitori, ma siamo sicuri che le loro fantasie non si limitano a fare una foto accanto alla Bella addormentata. Già perché Orlando in Folorida, la casa di Topolino e Minnie e sede del parco per bambini più conosciuto al mondo, è stata eletta capitale del porno.

La classifica diffusa da Men’s Health ha sorpreso gli abitanti d’oltreoceano che avevano scommesso su Las Vegas, capitale della trasgressione giunta seconda, o su San Francisco, la città californiana dove vengono girati il maggior numero di film hard. Nessuno potrà però recriminare perchè per stilare la classifica delle 100 città più “bollenti” d’America è stato usato un metodo a dir poco scientifico.

Sono stati presi in considerazione l’acquisto, il noleggio o la visione in streaming di dvd hard; il numero di sexy shop in ogni città; l’ammontare delle ricerche di siti hot in rete e gli abbonamenti ai canali hard sulla pay tv. E Orlando ha stravinto. Nella top ten un’altra città della Florida, Tampa. Miami si è piazzata solo al 12° posto sebbene negli ultimi anni si stia confermando il centro di produzione di film erotici più attivo, a un passo dal sottrarre lo scettro a Los Angeles. Nella città sono infatti attive compagnie amatoriali come Bang Bros e Reality Kings che girano film per adulti nei giradini pubblici o sui pullman. Proprio lì a un passo dal faccione sorridente di Winnie the Pooh.

Ecco le 20 città più hot d’America

1. Orlando, Florida

2. Las Vegas , Nevada

3. Wilmington , Delaware

4. Raleigh , North Carolina

5. Charlotte , N orth Carolina

6. Minneapolis, Minnesota

7. Atlanta, Georgia

8. Tampa, Florida

9. Anchorage, Alaska

10. Austin, Texas

11. Boise , Idaho

12. Miami , Florida

13. Houston , Texas

14. Columbia , South C arolina

15. Dallas , Texas

16. Portland , Oregon

17. San Diego, California

18. Cleveland, Ohio

19. Sacramento, California

20. Baltimore, Maryland