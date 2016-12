Maddie, una testimone: "L'ho vista con una coppia di tedeschi ma non li conosceva"

foto Getty Correlati Il Portogallo non riaprirà il caso 08:51 - Ancora una speranza per i genitori di Madeleine McCann, la bimba inglese misteriosamente scomparsa in Algarve cinque anni fa. Una testimone afferma di aver visto una bimba pressoché identica a Maddie in un campeggio spagnolo, nella Costa del Sol. Ciò che ha colpito la donna, presente nel campeggio solo pochi giorni, è che la piccola, apparentemente in compagnia di una famiglia tedesca, sembrava considerare quei genitori come degli estranei. - Ancora una speranza per i genitori di Madeleine McCann, la bimba inglese misteriosamente scomparsa in Algarve cinque anni fa. Una testimone afferma di aver visto una bimba pressoché identica a Maddie in un campeggio spagnolo, nella Costa del Sol. Ciò che ha colpito la donna, presente nel campeggio solo pochi giorni, è che la piccola, apparentemente in compagnia di una famiglia tedesca, sembrava considerare quei genitori come degli estranei.

Un altro particolare ha insospettito la donna, al punto di spingerla a segnalare la cosa alla polizia locale, senza però ulteriori riscontri. La bambina era sempre vestita allo stesso modo, quasi che la coppia non avesse di che cambiarla. Come se, appunto, fosse stata appena prelevata di forza e all'improvviso.



Karen Sisson, 49 anni, ricorda che la coppia di tedeschi guidava una mercedes e che, stranamente non aveva prenotato un posto al campeggio per la piccola, che doveva essere la figlia.