foto Reuters

08:29

- La Corte suprema indiana ha rinviato a domani l'udienza sul ricorso presentato dal governo italiano sulla giurisdizione da applicare ai due marò in carcere in Kerala. Il rinvio è stato chiesto dai legali italiani che hanno sottolineato la necessità di avere più tempo per studiare il memorandum presentato da Nuova Delhi. I nostri connazionali sono accusati di aver ucciso due pescatori locali.