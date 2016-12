foto Ap/Lapresse

06:28

- L'ex senatore della Pennsylvania, Rick Santorum, appoggia ufficialmente Mitt Romney nella corsa alla Casa Bianca. Lo ha annunciato lo stesso Santorum in una email inviata ai suoi sostenitori. I due ex rivali si sono incontrati venerdì a Pittsburgh per la prima volta da quando Santorum ha abbandonato la corsa in aprile.