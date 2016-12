foto Afp

02:00

- Il partito centrista di opposizione Kadima, guidato da Shaul Mofaz, ha deciso di entrare nel governo di Benyamin Netanyahu (Likud), in forma gregaria. La notizia, divulgata dalla radio militare, non ha per il momento conferma ufficiale. Secondo l'emittente, di conseguenza Israele non andrà ad elezioni anticipate (che avrebbero dovuto svolgersi a settembre) e la legislatura proseguirà invece fino alla data prestabilita, del novembre 2013.