Usa, sventato attentato: Al Qaeda voleva colpire nell'anniversario della morte di Osama

foto Ap/Lapresse 23:13 - Nei giorni a cavallo dell'anniversario dell'uccisione di Osama Bin Laden (avvenuta 2 maggio 2011) la Cia ha sventato un attentato organizzato da una cellula di Al Qaeda contro un jet diretto negli Usa. Ad organizzare l'attentato nella Penisola Arabica, il braccio yemenita dell'organizzazione terroristica. Fonti citate dall'Huffington Post spiegano che il piano prevedeva di usare un kamikaze con una bomba nella biancheria intima. - Nei giorni a cavallo dell'anniversario dell'uccisione di Osama Bin Laden (avvenuta 2 maggio 2011) la Cia ha sventato un attentato organizzato da una cellula di Al Qaeda contro un jet diretto negli Usa. Ad organizzare l'attentato nella Penisola Arabica, il braccio yemenita dell'organizzazione terroristica. Fonti citate dall'Huffington Post spiegano che il piano prevedeva di usare un kamikaze con una bomba nella biancheria intima.

Secondo quanto si apprende, l'attentatore suicida aveva il compito di acquistare un biglietto aereo per un volo a sua scelta diretto negli Stati Uniti. L'uomo - bloccato prima che potesse mettere in atto il suo piano - sarebbe stato dotato di un ordigno da celare nella biancheria intima. La bomba sarebbe una evoluzione più sofisticata di quella del fallito attentato del Natale 2009 sul volo Amsterdam-Detroit della United.



Il piano prevedeva di far esplodere l'aereo sui cieli americani. Gli inquirenti stanno esaminando l'ordigno che secondo un primo esame non avrebbe alcuna componente metallica per consentirgli di passare senza far scattare alcun allarme attraverso i metal detector degli aeroporti. I tecnici stanno pero verificando se sarebbe stato rilevato invece dai piu' moderni body scanner, in uso però in un numero ridotto di scali, soprattutto al di fuori degli Stati Uniri.



L'attentatore, proveniente dallo Yemen, non aveva ancora scelto il bersaglio da colpire, ne' acquistato il biglietto aereo. La notizia giunge a sorpresa anche perché proprio nei giorni prossimi al primo anniversario dell'eliminazione di bin Laden, la Casa Bianca e il ministero dell'Interno avevano sostenuto di non essere al corrente di alcun piano di attentati di Al Qaeda.



La Casa Bianca conferma

La Casa Bianca - attraverso uno dei suoi portavoce, Caitlin Hayden - conferma che nel mese di aprile è stato sventato un attentato suicida dallo Yemen il cui fine era quello di fare saltare in aria un aereo diretto negli Stati Uniti.