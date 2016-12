Francia, Nicolas Sarkozy dopo la sconfitta alle presidenziali: lascio la politica

foto Reuters Correlati All'Eliseo arriva il socialista Hollande

Hollande all'Eliseo, la notizia sui giornali 18:41 - Nicolas Sarkozy lascia la politica. Ad annunciarlo è lo stesso ormai ex presidente. Sarkozy ha parlato ai suoi principali collaboratori riuniti all'Eliseo, secondo quanto riferisce Le Figaro. - Nicolas Sarkozy lascia la politica. Ad annunciarlo è lo stesso ormai ex presidente. Sarkozy ha parlato ai suoi principali collaboratori riuniti all'Eliseo, secondo quanto riferisce Le Figaro.

Sarkozy ha ricevuto all'Eliseo una ventina di persone - riferisce 'Le Figaro' sul suo sito - tra cui François Fillon, Jean-François Cope', oltre che aluni ministri e principali collaboratori. "Per me si volta una pagina". "Non sarò candidato alle legislative ne' ad elezioni future", ha detto.