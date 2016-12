Se i corsi di Harvard sono gratuiti

- Una laurea presa con un’università online è sempre stata considerata un attestato di serie B. Ma si può scommettere che nel giro di pochi anni la situazione cambierà. I gioielli dell’accademia americana come Harvard, Stanford, Princeton, Berkeley e il Mit stanno iniziando a offrire gratis in rete i loro migliori corsi.

Sulla East Coast è stato attivato il progetto Coursera di cui fanno parte Princeton e la University of Pennsylvania. Sulla West Coast c’è invece edX, un'offerta di corsi gratuiti sponsorizzata dal Mit di Boston e da Harvard. Chi arriverà alla fine, superando gli esami on line, riceverà un voto e un certificato di master, anche se per adesso questi diplomi non sono “trasferibili” per l’iscrizione ai corsi tradizionali.

Non è la prima volta che le grandi università a stelle e strisce si lanciano nell'e-learning. Già la Columbia University fece il primo esperimento di istruzione on line nel 2001 per concluderlo due anni dopo con un fiasco. Anche Stanford insieme a Yale e Princeton lanciò un progetto simile nel 2003 salvo poi abbandonarlo 3 anni dopo. Oggi la qualità di video e audio in streaming è migliorata. E la rete diventa un trampolino di lancio per estendere al mercato globale la supremazia dell’accademia americana.

Ma cosa ci guadagnano questi poli di eccellenza che fanno pagare rette altissime ai loro studenti in carne e ossa? Per ora nulla. Il business arriverà quando centinaia di università cinesi, indiane, brasiliane, russe e europee dovranno chiedere a Stanford, Berkeley, Harvard e Mit l’accesso a innovazioni indispensabili per gli insegnamenti a distanza. A quel punto per cedere il brevetto bisognerà sborsare fior di dollari.