foto Ap/Lapresse

13:31

- Il neo presidente francese Francois Hollande sarà "accolto a braccia aperte" in Germania: lo ha affermato la cancelliera Angela Merkel, commentando il risultato elettorale in Francia e il cambio alla guida dell'Eliseo. Sul voto in Grecia invece, che ha visto premiati i partiti "anti euro", la Merkel ha aggiunto che "è importante che la Grecia continui con il suo piano di riforme già concordato".