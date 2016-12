Mosca, Putin torna al Cremlino tra le proteste

- Circa 120 manifestanti sono stati fermati nel centro di Mosca per proteste non autorizzate nel giorno del reinsediamento al Cremlino di Vladimir Putin. Almeno 50 persone sono state caricate sui cellulari della polizia intorno alla piazza del Maneggio, mentre altre decine sono state fermate sul Nikitski Boulevard. Tra le persone in manette figura anche l'ex premier, Boris Nemtsov.

"Mi impegno a rispettare e proteggere i diritti e le libertà dei cittadini”. Vladimir Putin lo ha giurato sulla Costituzione, durante una fastosa cerimonia al Cremlino davanti a oltre 2.000 invitati. Per i prossimi 6 anni, Putin si impegnerà “per la sicurezza nazionale e benessere della popolazione”: ''farò il possibile per giustificare la fiducia che mi hanno dato milioni di persone.

"Servire la patria e la nostra gente è ciò che considero il mio dovere e il significato della mia intera vita”. Secondo Putin, i prossimi anni saranno “decisivi” per la Russia : ''Stiamo entrando in una nuova fase dello sviluppo del Paese. Vogliamo vivere in un paese democratico e di successo'' ha detto ancora il presidente.

Alla cerimonia hanno assistito diverse personalità russe e straniere. Parlamentari, giudici della corte costituzionale, gli altri candidati alle elezioni presidenziali, diplomatici stranieri, esponenti religiosi e del mondo della cultura. Fra gli altri, anche l'ex premier italiano Silvio Berlusconi e l'ex cancelliere tedesco Gerhard Schroeder, invitati come amici personali di Putin.

Il giuramento è stato preceduto da un saluto del presidente uscente Dmitry Medvedev che ha voluto sottolineare il suo impegno nell’avvicinare i cittadini alla vita politica del Paese. "Solo coinvolgendo la gente - ha detto - saremo in grado di costruire un governo democratico forte, in cui la legge e la giustizia sociale trionfino, in cui la sicurezza è garantita”. In realtà, il saluto del presidente uscente alla scena politica è poco più di una formalità. Medvedev dovrebbe infatti essere ri-nominato premier a breve, come aveva preannunciato lo stesso Putin. Per il momento, resta primo ministro facente funzione il vice premier Viktor Zubkov.