Francia, all'Eliseo arriva il socialista Hollande

00:23 - In Francia vince la sinistra: Francois Hollande è il nuovo presidente 17 anni dopo Francois Mitterrand. Il neo presidente si rivolge subito all'Europa promettendo "un nuovo inizio". Lo chiamano Angela Merkel e Mario Monti che propone una "stretta collaborazione". Poi il presidente degli Stati Uniti, Barack Obama. Finisce così l'era Sarkozy: "Sono io il responsabile della sconfitta".

Fra la festa a Tulle e la Bastiglia che lo aspettava, per Hollande è tempo di preoccupazioni e di lavoro. L'euro ha aperto in calo sui mercati asiatici, le sue promesse elettorali dovranno fare i conti con il bilancio.



Alla Bastiglia il nuovo presidente si è proclamato rappresentante "della gioventù di Francia", annunciando che si tratta dell'inizio "di un movimento europeo" e che è ora "di dire basta all'austerità".



La prima telefonata che Hollande ha ricevuto, prima della Merkel, è stata quella dell'avversario Nicolas Sarkozy: "Gli ho augurato buona fortuna", ha detto il presidente sconfitto, che ha stretto i denti fino all'ultimo sforzandosi di trascinare gli scettici, gli avvoltoi che volteggiavano sull'Ump e uno staff di campagna elettorale troppo spocchioso e poco efficace. "Ho sbagliato io, mi assumo tutta la responsabilità di questa sconfitta", è l'amaro commiato del presidente che sembrava non dover perdere mai e che invece è stato il secondo, dopo Giscard d'Estaing, a non essere confermato all'Eliseo.



"Un'altra battaglia comincia", hanno ripetuto uno dopo l'altro i capi della destra sconfitta, mentre Marine Le Pen - con la sua scheda bianca che ha indirettamente favorito la vittoria di Hollande - si fregava le mani.



L'obiettivo di svuotare l'Ump e prenderne un giorno il posto è più che mai la stella polare dell'operazione Bleu-Marine. Per il Sarkozy sconfitto che annuncia non il ritiro dalla politica ma il disimpegno personale, al contrario, la battaglia finisce qui. Per la Francia, si chiude l'era Sarkozy, l'uomo che ha indispettito la gente di sinistra e che aveva promesso di modernizzare il paese irritando molti anche fra i suoi compagni di partito. Ha fatto metà delle riforme promesse ma a pesare sulla sconfitta è stato il suo metodo, i suoi accenti a volte sprezzanti e lesivi per la propria immagine.



La paura che l'Europa avrebbe avuto di perdere Sarkozy, uno dei due pilastri della coppia franco-tedesca di questi anni, è svanita già nelle prime reazioni. La cancelliera Angela Merkel ha telefonato a Hollande per congratularsi e lo ha invitato a Berlino. Monti ha auspicato una "stretta cooperazione in particolare nel quadro europeo, ai fini di un'unione sempre piu' efficace e orientata alla crescita". Obama gli dà il benvenuto sulla scena internazionale a partire dal G8 di Camp David.



Hollande dalla Merkel il 16 maggio

All'indomani del suo insediamento all'Eliseo, il 16 maggio Francois Hollande sarà ricevuto a Berlino da Angela Merkel. Lo ha reso noto il capo dello staff di Hollande, Pierre Moscovici. A seguire il neo presidente partirà alla volta di Washington dove Barack Obama lo incontrerà prima dell'inizio del G8 a Camp David. Accoglieremo Hollande "a braccia aperte", ha affermato la cancelliera Angela Merkel.