foto Ansa

06:25

- Almeno 17 pellegrini, tra cinque donne e cinque bambini, sono morti in uno scontro frontale fra un bus e un camion vicino a Moga, città dello Stato settentrionale del Punjab in India. Il minibus non ha potuto evitare la collisione frontale con l'autocarro che stava compiendo un difficile sorpasso. L'autista del veicolo pesante si è dileguato ed è ora ricercato dalla polizia.