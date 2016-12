foto Ansa

05:59

- I servizi di intelligence afghani hanno annunciato di aver arrestato un giornalista iraniano dell'agenzia di stampa Fars sospettandolo di spionaggio. Lo riferisce il quotidiano online Khaama Press. In particolare la Direzione nazionale per la sicurezza (Nds) afghana ha precisato che il reporter Abdul Wahid Hakimi avrebbe girato a Teheran informazioni confidenziali. Il giornalista è stato trasferito in una località sconosciuta.