foto Ap/Lapresse

01:29

- "Amici, siete una folla immensa sulla piazza della Bastille. Non so se mi sentite, ma io vi ho sentito, ho sentito la vostra voglia di cambiamento. Grazie popolo di Francia per avermi permesso di essere il vostro presidente". Così François Hollande, il neo-presidente della Francia, parlando a decine di migliaia di sostenitori a Parigi. "Sono felice e al tempo stesso preoccupato per i compiti che mi aspettano", ha aggiunto.