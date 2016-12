foto Ap/Lapresse

20:32

- "Non sarò mai come quelli che ci hanno combattuto. Francois Hollande è il presidente della Francia e deve essere rispettato". Così il presidente francese uscente, Nicolas Sarkozy, ha ammesso la sconfitta parlando ai propri sostenitori, dicendo che "ho io tutta la responsabilità" per il risultato elettorale. "Ho telefonato a Hollande per augurargli buona fortuna". ha aggiunto Sarkozy.