Valerie, giornalista e premiere dame

foto Reuters Correlati Valerie, la nuova premiere dame 20:20 - Riservata, non ama la notorietà: la cosa più importante per lei è la sua indipendenza. La giornalista di Paris-Match e Direct 8, Valerie Trierweiler, 47 anni, due divorzi alle spalle, è la nuova premiere dame di Francia. Ha una relazione con il neo presidente François Hollande dal 2005. - Riservata, non ama la notorietà: la cosa più importante per lei è la sua indipendenza. La giornalista di Paris-Match e Direct 8, Valerie Trierweiler, 47 anni, due divorzi alle spalle, è la nuova premiere dame di Francia. Ha una relazione con il neo presidente François Hollande dal 2005.

A quell'epoca erano entrambi impegnati: lui convivente dell'ex candidata socialista alle presidenziali del 2007, Segolene Royal, con la quale ha avuto quattro figli; lei sposata con Denis Trierweiler, segretario di redazione a Paris-Match e germanista, con il quale ha avuto tre figli. La relazione "illegittima" venne ufficializzata solo due anni fa.



Per ora non pensano al matrimonio - "non ci si sposa per convenzione", hanno tagliato corto - e non amano esibire la loro vita privata. Sono la prima coppia non sposata all'Eliseo.



Nata a Angers, in una famiglia modesta, quinta di sei figli, Valerie Massonneau ha cercato di conciliare famiglia, carriera e politica. Ha accompagnato Hollande durante tutta la campagna, senza essere invadente, come "una spettatrice impegnata" o "un'accompagnatrice" ritenendosi più utile come "casalinga che come consulente politica". Per lei Hollande è "un eccellente stratega". Sempre in prima fila ai comizi, dando consigli e pubblicando post su twitter ma anche in modo affettuoso, "pensando alle caramelle al miele per la gola o ad aggiustare la cravatta o il soprabito" del suo uomo. Ha anche lasciato, lo scorso ottobre, la conduzione di una trasmissione politica perché diventava "difficile" nella sua posizione essere imparziale.



Fare la premiere dame è per lei "un ruolo da attore non protagonista" e cercherà di farlo "al meglio". Ma ha anche "bisogno di lavorare" per la sua indipendenza finanziaria e per mantenere i suoi figli di 14, 17 e 19 anni: "Non sta né a François, né allo Stato farsene carico". Non vuole rinunciare alla sua libertà e trova "ingiusto" che si chieda a una donna di rinunciare alla carriera per il marito: "Ciascuno deve fare le proprie scelte - ha detto -. Io sarò giornalista fino alla morte".