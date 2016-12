Francia 2012, tutte le curiosità del voto

- Non solo seggi murati e pareti imbrattate ma anche l'ex premier dame Carla Bruni che dimentica la carta d'identità. Queste alcune delle curiosità della giornata di voto per il secondo turno delle elezioni presidenziali francesi che hanno visto la vittoria di Francois Hollande.

Carla Bruni dimentica la carta d'identità

Nella concitazione del momento, Carla Bruni, subito dopo aver votato stamani, verso mezzogiorno, a Parigi, insieme al marito, Nicolas Sarkozy, ha dimenticato i documenti. Carla è infatti dovuta ritornare nel seggio allestito al liceo Jean de la Fontaine, nel XVI arrondissement della città, per recuperare la sua carta d'identità.

Google in versione Eliseo

Anche Google si è interessato alla corsa all'Eliseo: sulla versione francese del motore di ricerca, compare un "doodle" dedicato al voto, con coccarde tricolori intorno alle lettere, G ed L centrali trasformate in cabine elettorali ed E finale in urna, con tanto di scheda in procinto di essere inserita.

Muore dopo il voto

A Joux, un piccolo comune della valle del Rodano, un uomo di 86 anni è morto dopo aver votato, vittima di un malore. Secondo quanto riferito dalla prefettura, l'uomo si era recato alle urne intorno alle 9.40, e aveva appena messo la propria scheda nell'urna quando è crollato a terra. I soccorsi di pompieri e paramedici sono stati immediati, ma non c'e' stato nulla da fare. Nella stessa regione, riporta il sito del quotidiano locale Le Proges, altre due persone sono state vittima di malori, non mortali, al seggio: una donna di 59 anni e un uomo di 81.

Seggi murati e pareti imbrattate

Atti di vandalismo sono stati registrati in alcuni seggi di Marsiglia. Durante la notte un muro di calcestruzzo è stato costruito all'entrata di una scuola elementare, sulle pareti c'era scritto: "Costruisco un muro utile, questa tomba sarà la vostra tomba".

Dati sull'affluenza

Alle 17 il più alto tasso di partecipazione al voto (88,11%) si è registrato nel dipartimento del Cantal, in Auvergne, nel centro della Francia, mentre il più basso (62,17%) nella Val-d'Oise, alle porte di Parigi.

Un grande pallone rosso con la scritta ''Le changement c'est maintenant, il cambiamento è adesso'', lo slogan di Hollande, domina il cielo di Parigi, sopra la Rue Solferino, storica sede del Partito socialista a Parigi.