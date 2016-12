foto Ap/Lapresse Correlati Francia, in testa Hollande

Nel piccolo Land tedesco dello Schleswig-Holstein la Cdu di Angela Merkel ottiene un leggero vantaggio con circa il 30,5% rispetto all'Spd che ha ottenuto il 29,5%. L'Fdp entra nel parlamento regionale con l'8,55. I Verdi ottengono il 14. Successo dei Pirati con un 8%, la Linke solo il 2,5% voti.

Dunque nel piccolo Land settentrionale dello Schleswig-Holstein, i cristiano-democratici della Merkel, sia pur in lieve vantaggio rispetto all'Spd, vedono sconfitta l'alleanza giallo-nera che li ha tenuti finora al governo con i Liberali. E' la stessa squadra che governa la Repubblica federale. I risultati pero' vanno letti a tutto tondo: Cdu e Fdp perdono voti rispetto al 2009, ma il partito della cancelliera resta in testa, circostanza che ha subito rivendicato insieme alla guida del Land. Mentre i Liberali festeggiano un ottimo risultato che li allontana dall'incubo di finire spazzati fuori dall'ennesimo parlamento.



Dunque il governo tedesco sembrerebbe salvo da contraccolpi immediati. Almeno fino a domenica prossima, quando si andra' al voto - urne ben piu' di peso - in Nordreno-Vestfalia. Tornando alla cancelliera di ferro che tiene in pugno l'Europa col rigore dei conti, la virata last-minute tentata negli ultimi giorni, rilanciando la crescita, non bastera' certo ad attutire il colpo.



Difficili le trattative per la futura guida del Land: Cdu e Spd 'festeggiano' entrambe stasera. E non c'e' clima da grande-coalizione.