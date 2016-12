foto Ap/Lapresse Correlati Francia, in testa Hollande

Germania, Cdu in vantaggio 21:43 - Il ministero dell'interno greco ha diffuso le prime proiezioni, che hanno un margine di 0,5% di errore. Secondo questa stima Nea Dimokratia ha preso il 19,2% e il Pasok il 13,6. I due schieramenti sulla carta avrebbero così i 151 seggi necessari per avere la maggioranza nel Parlamento. La Sinistra Radicale (Syriza), a sorpresa seconda con il 16,3%, otterrebbe 50 deputati. - Il ministero dell'interno greco ha diffuso le prime proiezioni, che hanno un margine di 0,5% di errore. Secondo questa stima Nea Dimokratia ha preso il 19,2% e il Pasok il 13,6. I due schieramenti sulla carta avrebbero così i 151 seggi necessari per avere la maggioranza nel Parlamento. La Sinistra Radicale (Syriza), a sorpresa seconda con il 16,3%, otterrebbe 50 deputati.

Secondo questa proiezione, il partito Greci indipendente (destra) prenderebbe il 10,5%, il Kke (comunisti) l'8,5 e Sinistra democratica il 6%. Il partito di ispirazione neonazista Alba Dorata avrebbe invece ottenuto il 7% dei voti: se il dato sarà confermato, la formazione entrerà in Parlamento.



Alba Dorata: "Attenti, stiamo arrivando"

"State attenti, stiamo arrivando. Continueremo la nostra lotta dentro e fuori dal Parlamento". Queste le prime parole di Michaloliakos, leader del partito di estrema destra greco Chris Avghi (Alba dorata), a commento dei primi dati sulle elezioni. Parlando alle tv ha affermato che il suo partito continuerà a combattere "contro il Memorandum voluto dalla giunta (al governo)".



Astensioni vicine al 40%

In quello che sembra un altro segno del disinteresse dei greci nei confronti della politica e della loro rabbia contro la casta dei politici, nelle odierne elezioni legislative la percentuale degli astenuti sarebbe vicina al 40%. Lo hanno riferito fonti ufficiali citate dal sito internet del quotidiano ateniese Kathimerini.



Venizelos: "Vogliamo governo di coalizione"

Il leader del partito socialista greco Evangelo Venizelos ha detto che il popolo greco, con il voto odierno, non ha affidato alcun mandato chiaro a nessun partito. Il leader del Pasok ha quindi auspicato un governo di coalizione di tutti i partiti a favore del Memorandum.



La stampa tedesca: "Fascisti in Parlamento"

Rabbia e delusione sulla stampa tedesca per il risultato delle elezioni in Grecia. Bild titola che "La Grecia ha eletto il caos", aggiungendo che adesso "la paura in Europa è grande". "Per dirla chiara", commenta la Bild, "adesso è del tutto incerto se il prossimo governo greco manterrà gli impegni con gli altri Paesi dell'euro". "I fascisti entrano in Parlamento", titola la progressista "Sueddeutsche Zeitung".