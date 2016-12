foto Ap/Lapresse 16:47 - Tensione a Mosca alla vigilia dell'insediamento, per la terza volta, di Vladimir Putin, a presidente della Federazione russa. Migliaia di manifestanti sono scesi in piazza. Sfondato un cordone di polizia per riuscire a raggiungere la Piazza Rossa: gli organizzatori esortano la folla a non lasciare il presidio fino a domani. Le forze dell'ordine starebbero caricando i manifestanti. - Tensione a Mosca alla vigilia dell'insediamento, per la terza volta, di Vladimir Putin, a presidente della Federazione russa. Migliaia di manifestanti sono scesi in piazza. Sfondato un cordone di polizia per riuscire a raggiungere la Piazza Rossa: gli organizzatori esortano la folla a non lasciare il presidio fino a domani. Le forze dell'ordine starebbero caricando i manifestanti.

Secondo gli organizzatori i partecipanti alla "marcia del milione" sarebbero tra i 50 e i 100mila; diversi gli arresti tra la gente che sta forzando i cordoni delle forze dell'ordineda vanti al ponte Kamenni che porta al Cremlino. Dopo il tentativo di sfondare il cordone di polizia, gli agenti in assetto antisommossa hanno cominciato a caricare i manifestanti lanciando fumogeni e usando i manganelli per impedire un blitz della folla in direzione del Cremlino. Le forze dell'ordine hanno arrestato diversi dimostranti caricandoli nei furgoni, mentre la gente gridava "Fascisti".



Alcuni dei leader della protesta, come Sergei Udaltsov e ALexei Navalny, hanno iniziato un sit-in nei pressi del cinema Udarnik, da dove dicono che non si muoveranno fino a domani, giorno dell'insediamento di Vladimir Putin al Cremlino. E dopo l'annuncio sono stati arrestati dalla polizia. Secondo gli organizzatori, circa 10mila persone sono pronte a rimanere in piazza fino a che "non sarà dato spazio sui media ufficiali alla protesta, e non si annullerà l'investitura di Putin".