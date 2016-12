foto Ap/Lapresse

14:52

- Tre soldati dell' Isaf (Forza internazionale sotto comando Nato) sono morti nell'Afghanistan orientale. Lo ha reso noto la stessa Isaf a Kabul, che non ha divulgato la nazionalità delle vittime. In un breve comunicato si precisa unicamente che il decesso è stato provocato dall'esplosione di un ordigno di fabbricazione artigianale (Ied). I militari stranieri morti in Afghanistan sono sette dal primo maggio e 146 dall'inizio del 2012.